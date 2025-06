Tempo scaduto, il Brescia verso il fallimento: finisce una storia lunga 114 anni

"Il Brescia Calcio è al capolinea. Finisce una storia lunga 114 anni" scrive oggi Giornale di Brescia commentando così la mancata iscrizione alla Serie C delle Rondinelle. Alle 15 di ieri è scaduto il termine per effettuare il pagamento degli stipendi, ai quali Massimo Cellino non ha ottemperato: scende in campo anche la Loggia. Massimo Cellino non ha dato il via libera ai pagamenti necessari e lo spettro del primo fallimento nella storia delle Rondinelle è sempre più vicino. È in corso, tuttavia, un tentativo di salvataggio in extremis da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco di Brescia, Laura Castelletti, approfittando della proroga concessa dalla FIGC (dovuta alla penalizzazione in Serie B e al conseguente blocco dei playout), ha convocato per il weekend un incontro con i presidenti di Feralpisalò, Lumezzane e Ospitaletto – tre società di Serie C della provincia – per valutare la possibilità che una di loro acquisisca lo storico marchio “Brescia Calcio”, utilizzato fino al termine della gestione Corioni e tuttora in possesso del Comune.