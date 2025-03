Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l'Italia di Spalletti sfida la Germania a Dortmund

In questa domenica 23 marzo ci sono le gare di ritorno dei play-off di Nations League: va in campo anche l'Italia di Spalletti che affronterà la Germania a Dortmund. Diversi gli azzurri in campo: dagli italiani (Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori, Politano, Meret), passando per McTominay e Gilmour a Lukaku e Lobotka. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 23 MARZO

12.30 Catania-Crotone (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Pergolettese-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

12.30 Fiorentina-Inter (Serie A femminile) - DAZN

14.30 Folgore Caratese-Ospitaletto (Serie D) - SPORTITALIA

14.30 Livorno-Poggibonsi (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Novara-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Ternana-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Gubbio-Virtus Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Sestri Levante-Pescara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Feralpisalò-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Monopoli-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Giugliano-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Georgia-Armenia (Nations League) - UEFA TV

15.00 Como-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

17.30 Vicenza-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Virtus Verona-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Pineto-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Albinoleffe-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00 Ungheria-Turchia (Nations League) - UEFA TV

18.00 Serbia-Austria (Nations League) - UEFA TV

18.00 Scozia-Grecia (Nations League) - UEFA TV

18.00 Slovenia-Slovacchia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Germania-Italia (Nations League) - RAI 1

20.45 Spagna-Olanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Francia-Croazia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Portogallo-Danimarca (Nations League) - UEFA TV

20.45 Belgio-Ucraina (Nations League) - UEFA TV

20.45 Irlanda-Bulgaria (Nations League) - UEFA TV

21.00 Austin-San Diego (MLS) - APPLE TV