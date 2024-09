Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l'Italia Under 21 sfida San Marino

Inziano le gare delle nazionali durante la sosta dei vari campionati europei. Tra i match in programma oggi due di qualificazione per la prossima Coppa d'Africa. In campo anche l'Italia Under 21, impegnata contro San Marino per le qualificazioni agli Europei. Di seguito la programmazione in tv.

16.45 Italia-San Marino Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2

18.00 Ghana-Angola (Qualificazioni Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

21.00 Tunisia-Madagascar (Qualificazioni Coppa d'Africa) - SPORTITALIA