Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: la finale di Conference, la Fiorentina ci riprova

Oggi si assegna la seconda coppa europea, la terza per importanza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi si assegna la seconda coppa europea, la terza per importanza. La Fiorentina di Italiano, ci riprova dopo la sconfitta in finale dell'anno scorso, alle 21 affronterà l'Olympiacos ad Atene per tentare di riportare la Conference League in Italia due anni dopo (Nel 2022 a vincere la coppa fu la Roma di Mourinho).

21.00 Olympiacos-Fiorentina (Finale Conference League) - TV8, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251).