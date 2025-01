Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: la finale di Supercoppa tra Inter e Milan

Diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 6 gennaio 2025. In primo piano la finale di Supercoppa italiana a Riad tra i campioni d'Italia dell'Inter e i cugini del Milan. In campo anche la Serie C e la Premier League con il Monday Night. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 2 GENNAIO

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT UNO

15.00 Picerno-Trapani (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Entella-Rimini (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Arezzo-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Pianese-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Pro Patria-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Pro Vercelli-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.30 Roma-Fiorentina (Supercoppa Italiana femminile) - SKY SPORT CALCIO

17.00 Panetolikos-Olympiacos (Campionato greco) - MOLA

17.30 Vicenza-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Ternana-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Foggia-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Inter-Milan (Finale Supercoppa Italiana) - CANALE 5

21.00 Wolverhampton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW