Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Napoli a Cagliari, big match Milan-Atalanta

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 25 febbraio 2024. Scende in campo alle ore 15:00 il Napoli di Calzona con la missione di conquistare tre punti fondamentali a Cagliari. Da non perdere anche il big match tra Milan e Atalanta, mentre l'Inter sfiderà il Lecce al Via Del Mare alle ore 18:00, Ma non solo: si gioca anche per le serie professionistiche cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali.

01.30 Charlotte-New York City, DC United-New England, Orlando City-Montreal Impact, Philadelphia Union-Chicago Fire (MLS) - APPLE TV

02.30 Austin-Minnesota United, Dallas-San José Earthquakes, Houston Dynamo-Sporting KC, St. Louis City-Real Salt Lake (MLS) - APPLE TV

04.30 Portland Timbers-Colorado Rapids (MLS) - APPLE TV

11.00 Roma-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Juventus-Frosinone (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00 Lens-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

13.00 Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Cadice-Celta (Liga) - DAZN

14.00 Messina-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Olbia-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Entella-Fermana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Pro Patria-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.30 Wolverhampton-Sheffield United (Premier League) - SKY SPORT MAX

14.30 Almere City-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

14.30 Twente-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - MOLA

15.00 Cagliari-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Nizza-Clermont (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 257)

15.00 Cesena-Pineto (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

15.30 Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 Chelsea-Liverpool (Finale League Cup) - DAZN

16.00 Vicenza-Triestina (Serie C) - RAI 2 e SKY SPORT (canale 256)

16.15 Modena-Spezia (Serie B) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Betis-Athletic (Liga) - DAZN

16.15 Novara-Mantova (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Perugia-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.45 AZ-Ajax (Eredivisie) - MOLA

17.05 PSG-Rennes (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

17.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257)

18.00 Lecce-Inter (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Al Shabab-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO

18.30 Las Palmas-Osasuna (Liga) - DAZN

18.30 Monterosi-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Casertana-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Potenza-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Fiorenzuola-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

19.00 Gil Vicente-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 Benfica-Portimonense (Campionato portoghese) - DAZN

20.30 Cincinnati-Toronto (MLS) - APPLE TV

20.45 Milan-Atalanta (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Marsiglia-Montpellier (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.45 Carrarese-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

20.45 Latina-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

21.00 Real Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN

21.00 River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA

21.15 Rio Ave-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Nashville-New York Red Bulls (MLS) - APPLE TV

23.45 Newell's Old Boys-Rosario Central (Campionato argentino) - SOLOCALCIO