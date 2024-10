Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League e qual. Mondiali, alle 20.45 Italia-Belgio

Iniziano oggi impegni delle nazionali con i match di Nations League e di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Alle 20.45 scende in campo la Nazionale di Luciano Spalletti per la sfida contro il Belgio. Di seguito la programmazione in tv.

11.10 Australia-Cina (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

15.00 Italia-Galles Under 19 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

16.00 Uzbekistan-Iran (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

16.00 Giordania-Corea del Sud (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

17.00 Italia-Inghilterra Under 20 (Elite League) - RAI SPORT

18.00 Moldavia-Andorra (Nations League) - UEFA TV

18.00 Lettonia-Macedonia (Nations League) - UEFA TV

18.00 RD Congo-Tanzania (Qualificazioni Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.00 Emirati Arabi Uniti-Corea del Nord (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

18.00 Qatar-Kirghizistan (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

18.00 Oman-Kuwait (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

18.00 Bahrain-Indonesia (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

20.00 Iraq-Palestina (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

20.00 Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

20.45 Italia-Belgio (Nations League) - RAI 1

20.45 Israele-Francia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Inghilterra-Grecia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Finlandia-Irlanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Austria-Kazakistan (Nations League) - UEFA TV

20.45 Norvegia-Slovenia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Isole Far Oer-Armenia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Gibilterra-San Marino (Nations League) - UEFA TV

23.00 Ecuador-Paraguay (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

