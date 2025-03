Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi di ritorno di Champions, l'Inter sfida il Feyenoord

vedi letture

In questo martedì 11 marzo si giocano le prime gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Start alle ore 18:45 con Barcellona-Benfica, in serata alle 21:00 tre match: Inter-Feyenoord, Liverpool-PSG e Leverkusen-Bayern Monaco. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 11 MARZO

18.30 Pontedera-Pescara (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Pineto-Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Perugia-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Pianese-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.30 Arezzo-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.30 Legnago-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

18.45 Barcellona-Benfica (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Ternana-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Lucchese-Virtus Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Campobasso-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Vis Pesaro-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Feyenoord (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Liverpool-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Bayer Leverkusen-Bayern (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

23.00 Alianza Lima-Iquique (Copa Libertadores) - MOLA