Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: per l'Italia primo test per Euro 2024

Oggi si disputano altri test amichevoli in vista di Euro 2024. Scende in campo anche l'Italia di Spalletti, che alle 21 affronta in amichevole la Turchia di Montella. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

15.00 Italia-Giappone Under 21 (Torneo di Tolone) - RAI 2

18.15 Italia-Norvegia (Qualificazioni Europei femminili) - RAI 2

20.45 Portogallo-Finlandia (Amichevole) - SKY SPORT UNO

20.45 Austria-Serbia (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Italia-Turchia (Amichevole) - RAI 1