Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: riparte la Champions, giocano tre italiane

In questo martedì 21 gennaio ricomincia la Champions League con la settima giornata del girone. Tra le altre, in campo tre italiane: l'Atalanta contro Sturm Graz, il Bologna contro il Borussia Dortmund e la Juventus impegnata in trasferta col Bruges. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 21 GENNAIO

12.30 Italia-Slovenia Under 15 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

14.30 Italia-Spagna Under 17 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

15.00 Potenza-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Juventus-Sampdoria (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.50 Al Khaleej-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO

16.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Europa League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Atalanta-Sturm Graz (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Monaco-Aston Villa (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Bruges-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Bologna-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Liverpool-Lille (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Benfica-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Stella Rossa-PSV (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Slovan Bratislava-Stoccarda (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW