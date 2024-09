Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si chiude il 4° turno di Serie A

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 16 settembre. Si chiude la quarta giornata di Serie A con Parma-Udinese e Lazio-Verona, si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e ci sono diversi incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

15.30 Verona-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Lazio-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Parma-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Latina-Foggia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Lazio-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Novara-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Pescara-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Lucchese-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Osasuna (Liga) - DAZN