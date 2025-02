Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si completano i quarti di Coppa Italia

In questo mercoledì 26 febbraio terminano i quarti di finale di Coppa Italia con il match Juventus-Empoli alle 21. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali, in Premier League ma non solo. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

18.30 Italia-Ungheria Under 18 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

20.30 Nottingham Forest-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Tottenham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.30 Manchester United-Ipswich (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Brentford-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Juventus-Empoli (Coppa Italia) - CANALE 5

21.15 Liverpool-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

21.30 Real Sociedad-Real Madrid (Coppa del Re) - CRONACHE DI SPOGLIATOIO e TELELOMBARDIA

23.00 Nublense-Boston River (Copa Libertadores) - MOLA