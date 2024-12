Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca in Europa e Conference League

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee. Scendono in campo le due romane impegnate in Europa League: la Roma affronta all'Olimpico il Braga alle 18.45, la Lazio scende in campo ad Amsterdam alle 21 contro l'Ajax. In Conference League la Fiorentina sfida al Franchi gli austriaci del LASK alle 18.45. Di seguito la programmazione in tv.

14.00 Vikingur-Djurgarden (Conference League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.30 Astana-Chelsea (Conference League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Roma-Braga (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Fiorentina-LASK (Conference League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Viktoria Plzen-Manchester United (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Malmo-Galatasaray (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.45 Bayern-Juventus (Champions League femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.45 Valerenga-Arsenal (Champions League femminile) - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Ajax-Lazio (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Rangers-Tottenham (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Real Sociedad-Dinamo Kiev (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Lione-Eintracht Francoforte (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Bodo/Glimt-Besiktas (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Hammarby-Barcellona (Champions League femminile) - DAZN

21.00 Manchester City-St. Polten (Champions League femminile) - DAZN