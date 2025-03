Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si riparte alle 15! Chiudono Roma e Real

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A con quattro gare in programma quest'oggi. Alle 15.00 Como-Empoli e Venezia-Bologna, alle 18.00 Juventus-Genoa, mentre alle 20.45 sarà possibile assistere a Lecce-Roma. In campo anche la Serie B, la Serie C e le gare più belle dei maggiori campionati europei.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 29 marzo

14.00 Real Sociedad-Valladolid (Liga) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Venezia-Bologna (Serie A) - DAZN, DAZN 1

15.00 Como-Empoli (Serie A) - DAZN, DAZN 2

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Cosenza-Pisa (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Modena-Catanzaro (Serie B) - DAZN

15.00 Sampdoria-Frosinone (Serie B) - DAZN

15.00 Triestina-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Milan Futuro-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Pescara-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Messina-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Crotone-Latina (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Roma-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Bayern-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

16.15 Espanyol-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

17.15 Cremonese-Cittadella (Serie B) - DAZN

17.30 Casertana-Foggia (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Union Clodiense-Novara (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Picerno-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Carpi-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Alcione-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Juventus-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1

18.30 Eintracht Francoforte-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Alaves-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

19.00 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Sassuolo-Reggiana (Serie B) - DAZN

20.45 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Real Madrid-Leganes (Liga) - DAZN