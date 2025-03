Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: start con Venezia-Napoli, chiude Atalanta-Inter

vedi letture

Questa domenica 16 marzo comincia in Serie A con Venezia-Napoli alle ore 12:30, nel pomeriggio giocano le due capitoline e alle 18:00 c'è Fiorentina Juventus; a chiudere il big match Atalanta-Inter alle ore 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 16 MARZO

11.00 Roma-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Atalanta-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Venezia-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Atalanta U23-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Lazio-Como (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Celtic-Rangers (Premiership) - MOLA

13.30 Inter-Milan (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

14.00 Leganes-Betis (Liga) - DAZN

14.30 Arsenal-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

14.30 Fulham-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

14.30 Twente-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

15.00 Bologna-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Reggiana-Sampdoria (Serie B) - DAZN

15.00 Sudtirol-Carrarese (Serie B) - DAZN

15.00 Catanzaro-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Crotone-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Picerno-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Latina-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Pianese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Foggia-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Lumezzane-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Inter-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Bochum-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Roma-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

16.15 Siviglia-Athletic (Liga) - DAZN

16.45 Ajax-AZ (Eredivisie) - MOLA

17.30 Triestina-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Trapani-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Caldiero-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Union Clodiense-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Pro Vercelli-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.45 Rijeka-Hajduk Spalato (Campionato croato) - MOLA

18.00 Fiorentina-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Rayo Vallecano-Real Sociedad (Liga) - DAZN

18.30 Osasuna-Getafe (Liga) - DAZN

19.00 Rio Ave-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.25 Philadelphia Union-Nashville (MLS) - APPLE TV

19.30 Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

19.30 Messina-Catania (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.00 Leicester-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Casertana-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Arzignano-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Atalanta-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Atletico Madrid-Barcellona (Liga) - DAZN

21.45 Portland Timbers-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV

22.30 Boca Juniors-Defensa y Justicia (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA