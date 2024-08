Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: tanta Premier ed inizia la Serie A

Finalmente è finita l'attesa, oggi inizia il campionato di Serie A. Per la prima giornata del massimo campionato italiano si giocano quattro anticipi. Apre i giochi l'Inter campione d'Italia, che sfida alle 18.30 a Marassi il Genoa. Allo stesso orario in campo anche Parma e Fiorentina. Si gioca anche in Premier, Liga, la Supercoppa in Germania e i campionati in Portogallo, Argentina e Brasile, oltre che la Serie B. Di seguito la programmazione in tv.

11.00 Udinese-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Monza-Lecce (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

13.30 Ipswich Town-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

16.00 Arsenal-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT CALCIO

16.30 Genoa-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Genoa-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Parma-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.30 West Ham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO

18.30 Atalanta-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

18.30 Torino-Sampdoria (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

19.00 Osasuna-Leganes (Liga) - DAZN

19.00 Nacional-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Bari-Juve Stabia (Serie B) - DAZN

20.30 Pisa-Spezia (Serie B) - DAZN

20.30 Salernitana-Cittadella (Serie B) - DAZN

20.30 Sudtirol-Modena (Serie B) - DAZN

20.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Supercoppa di Germania) - SKY SPORT MAX

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Milan-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 251/

20.45 Empoli-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Avellino-Pontedera (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT 252

21.00 Atletico Mineiro-Cuiabá (Brasileirão) - MOLA

21.30 Valencia-Barcellona (Liga) - DAZN

21.30 Benfica-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN

22.30 Gimnasia La Plata-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA