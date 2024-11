Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 5° turno di Champions, giocano Juve e Bologna

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo mercoledì 26 novembre. Continua il quinto turno dei gironi di Champions League che tra le italiane vede scendere in campo il Bologna al Dall'Ara contro il Lille, la Juventus fuori casa contro l'Aston Villa. Di seguito la programmazione in tv.

14.00 Celtic-Bruges (Youth League) - UEFA.TV

15.00 Juventus Next Gen-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

16.00 Liverpool-Real Madrid (Youth League) - UEFA.TV

16.30 Basaksehir-Petrocub (Conference League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

18.00 Padova-Caldiero Terme (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Torres-Milan Futuro (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Giana Erminio-Pro Vercelli (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Stella Rossa-Stoccarda (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Sturm Graz-Girona (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

19.00 Levante-Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.30 Vicenza-Rimini (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Perugia-Arezzo (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Aston-Villa-Juventus (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Bologna-Lille (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Liverpool-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Monaco-Benfica (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 PSV-Shakhtar (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Celtic-Bruges (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW