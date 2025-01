Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 7° turno Champions, in campo le milanesi

In questo mercoledì 22 gennaio continua la settima giornata del girone unico di Champions League. Tra le italiane in campo le due milanesi: l'Inter fuori casa contro Sparta Praga, il Milan a San Siro contro il Girona. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

12.00 Lazio-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Monza-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.00 Udinese-Empoli (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

14.00 Milan-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Atalanta-Sassuolo (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

16.00 Verona-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Genoa-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

16.30 Besiktas-Athletic (Europa League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Giana Erminio-Caldiero (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Shakhtar-Brest (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Lipsia-Sporting (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Trapani-Rimini (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.00 Milan-Girona (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Sparta Praga-Inter (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 PSG-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Real Madrid-Salisburgo (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Arsenal-Dinamo Kiev (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Feyenoord-Bayern (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Celtic-Young Boys (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW