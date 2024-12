Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: terminano gli ottavi Coppa Italia, c'è anche la Conference

vedi letture

Ci sono appuntamenti calcistici anche in questo giovedì 19 dicembre. Terminano gli ottavi di finale di Coppa Italia, alle 21 l'Inter sfida l'Udinese, la vincente affronterà la Lazio ai quarti. Si gioca anche la Conference League con la Fiorentina impegnata in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 19 DICEMBRE

11.00 Juventus-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Fiorentina-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Bologna-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Nacional-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 Elche-Racing Santander (Segunda Division) - DAZN

21.00 Inter-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Diretta Gol Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Vitoria Guimaraes-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Chelsea-Shamrock Rovers (Conference League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Rapid Vienna-Copenhagen (Conference League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Djurgarden-Legia Varsavia (Conference League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Jagiellonia-Olimpia Lubiana (Conference League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW