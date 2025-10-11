Lang si candida, segnali dal test con l'Avellino: motivazione extra e punta il Torino

Doppia seduta ieri a Castel Volturno con al mattino lavoro tecnico-tattico ed al pomeriggio l'allenamento congiunto contro l’Avellino, formazione di Serie B che prepara il derby campano di sabato prossimo contro la Juve Stabia a Castellammare. La squadra di Biancolino si è presentato al completo ed il test è terminato 3-0 (gol di Beukema, Vergara e Lang) per il Napoli, ma è stata un'occasione per valutare i giocatori rimasti alla base e dare minuti a chi ne aveva bisogno sfruttando la sosta per le nazionali.



Particolarmente significativa la marcatura di Lang - scrive il Corriere dello Sport - che ha mostrato una motivazione extra, non essendo stato infatti convocato dal ct Koeman per le gare di qualificazione ai Mondiali.

Lang ha sfruttato questi giorni per lavorare intensamente con Conte, consapevole che il suo impiego in campo passi inevitabilmente dai segnali lanciati a Castel Volturno. Per Torino le scelte di Conte saranno in parte influenzate dalle condizioni fisiche dei nazionali ed in parte dalla necessità di ruotare alcuni uomini in vista del tour de force da sette partite in meno di un mese.