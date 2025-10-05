Il Maradona è un fortino: solo il Napoli è imbattuto in casa in Serie A nel 2025

Gli azzurri di Antonio Conte vincono anche contro il Genoa e confermano lo Stadio Diego Armando Maradona come un fortino. Infatti, il Napoli è l'unica squadra di Serie A ad essere imbattuta in casa nell'anno solare 2025, con 10 vittorie e 3 pareggi. Allargando il raggio ai top-5 campionati europei, solamente Liverpool e Monaco condividono questo primato. A riportare il dato è Opta.