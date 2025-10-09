Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qualificazioni ai Mondiali

di Antonio Noto

Continuano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona europea. Sono tre i match in programma oggi, tra questi il derby britannico tra Inghilterra e Galles. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 9/10

18.00 Finlandia-Lituania (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Repubblica Ceca-Croazia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MIX e NOW

20.45 Inghilterra-Galles (Amichevole) - SKY SPORT ARENA e NOW