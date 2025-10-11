Hojlund l'affare dell'anno! Gazzetta: "I 44mln di riscatto sono già una formalità!"

Da mossa della disperazione ad affare dell’anno, il passo può essere brevissimo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando quest'oggi di Rasmus Hojlund, arrivato dopo l'infortunio di Lukaku ma che non rappresenta la toppa ma il futuro del club oltre che un investimento pesante: "Il ds Manna ha fatto un capolavoro, grazie all’assenso del presidente De Laurentiis e su indicazione di Conte, che nel biondino danese aveva visto una scintilla". E Rasmus intanto ha fatto boom con cinque reti nelle ultime tra partite tra Napoli e Danimarca, è l’attaccante del momento. E Napoli se lo gode.

Il quotidiano ricorda che con lo United l'affare si era incagliato sulla formula: "Lo United voleva maggiori garanzie sull’obbligo, il Napoli voleva “tutelarsi” legandosi almeno alla qualificazione alla Champions, garanzia di entrate sicure nelle casse del club, è Rasmus stesso voleva cominciare una nuova avventura sicuro di poter trovare, finalmente, un club che potesse valorizzarlo. E i fatti hanno stracciato le aspettative, da ogni punto di vista, tanto da rendere i 44 milioni previsto per il riscatto quasi un adorabile formalità. Perché a Napoli sono già tutti pazzi di Rasmus, che ha un contratto fino al 2031 e che vede il suo futuro già segnato di azzurro".