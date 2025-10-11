Svolta Neres: arriva l'occasione più importante e finalmente sulla fascia preferita

vedi letture

L'infortunio di Politano è una tegola, ma contemporaneamente schiude un'importante opportunità per David Neres. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport proiettandosi alla sfida contro il Torino allla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Non solo una chance per Neres, ma che arriverà anche nel suo habitat naturale: la corsia di destra, dove il talento di San Paolo ha costruito la sua fama in Europa tra Ajax e Benfica.

Il quotidiano però racconta che l'alternativa non è solo il brasiliano: potrebbero essere schierati anche Spinazzola, che ha dimostrato di poter giocare ovunque, o Elmas, più duttile e in grado di dare equilibrio. Ma Neres ha un vantaggio non da poco, quello di essere rimasto a Castel Volturno con Conte a differenza dei compagni impegnati con le nazionali. Un fattore che può valere pure una maglia da titolare subito contro il Torino e nella zona di campo che predilige.