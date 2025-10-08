Napoli-Inter, caccia al biglietto: al via fase 1 riservata ad abbonati Full

Cresce l'attesa per la sfida Napoli-Inter: al via la fase 1 di vendita riservata agli Abbonati Full, al momento accessibile esclusivamente online. Questo l'annuncio che arriva dai canali social della SSC Napoli in vista della sfida in campionato contro la squadra di Chivu, in programma allo stadio Maradona il 25 ottobre. 