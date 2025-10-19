Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 7ª giornata di Serie A
In questa domenica 19 ottobre continua la settima giornata di Serie A. Si comincia con il lunch match tra Como e Juventus. Altre due gare alle 15, Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18 l'Atalanta ospita la Lazio e a chiudere il posticipo tra Milan e Fiorentina. Si gioca anche In Serie B, e D e nei maggiori campionati europei. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 19 OTTOBRE
11.00 Atalanta-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.00 Deportivo La Coruna-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN
12.30 Como-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Campobasso-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
12.30 Casertana-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Napoli-Roma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Roma-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Lecce-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Dundee-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
14.00 Elche-Athletic (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Benevento-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Rimini-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Vicenza-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Ravenna-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Atalanta U23-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Cagliari-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Genoa-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Tottenham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Palermo-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Casatese-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO
15.00 Pistoiese-Correggese (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Cesena-Lazio (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Istra-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV
15.30 Friburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.30 Lazio-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
16.00 Real Madrid-Levante (Liga femminile) - DAZN
16.00 Bayern-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN
16.15 Celta-Real Sociedad (Liga) - DAZN
16.45 Heracles Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Empoli-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Bayer Leverkusen-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN
17.30 Liverpool-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 St. Pauli-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.30 Pineto-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Audace Cerignola-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Virtus Verona-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pro Vercelli-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Lumezzane-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Atalanta-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Inter-Parma (Serie A femminile) - DAZN
18.00 Barcellona-Granada (Liga femminile) - DAZN
18.30 Sint Truiden-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
18.30 Levante-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
19.15 Catanzaro-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Estudiantes-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.00 Neom-Al Qadsiah (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 Lecco-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Team Altamura-Picerno (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Milan-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Nantes-Lille (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Getafe-Real Madrid (Liga) - DAZN
23.30 Rosario Central-Platense (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
