Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions League!

Torna la Champions League in questo martedì 5 marzo. Andranno in scena alle ore 21:00 Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Paris Saint Germain. In campo anche la Serie C italiana e altri diversi appuntamenti internazionali.

15.00 Italia-Spagna Under 15 (Amichevole) - SITO FIGC

18.30 Entella-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Pro Patria-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Pro Sesto-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Pineto-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Legnago-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Arzignano-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Alessandria-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

18.30 Atalanta U23-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 258)

18.30 Hoffenheim-Wolfsburg (Coppa di Germania femminile) - DAZN

18.30 Bayern-Carl Zeiss Jena (Coppa di Germania femminile) - DAZN

18.30 Bayer Leverkusen-Essen (Coppa di Germania femminile) - DAZN

18.30 Eintracht Francoforte-Duisburg (Coppa di Germania femminile) - DAZN

20.45 Mantova-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Recanatese-Pescara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Ancona-Fermana (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.45 Gubbio-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

20.45 Carrarese-Cesena (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 258)

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

21.00 Bayern-Lazio (Champions League) - CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Real Sociedad-PSG (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

21.00 Ipswich Town-Bristol City (Championship) - DAZN

23.00 Barracas-Independiente (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

23.00 Universidad Catolica-Coquimbó Unido (Copa Sudamericana) - MOLA

23.00 Real Tomayapo-Jorge Wilstermann (Copa Sudamericana) - MOLA