Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: altre due gare di A, ma anche Liga e Serie C

vedi letture

Oggi si chiude la seconda giornata di Serie A con due gare in programma: alle 18:30 si gioca Cagliari-Como, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Verona e Juventus. Si gioca anche in Serie C, con Crotone-Team Altamura che sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport.

18.30 Cagliari-Como (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Hellas Verona-Juventus (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Foggia-Trapani (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Padova-Trento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO,SKY SPORT

20.45 Benevento-Cavese (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Crotone-Team Altamura (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT

20.45 Torres-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Carpi-Rimini (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Pro Vercelli-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT

21.30 Villarreal-Celta (Liga) - DAZN