Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: esordio europeo per Roma, Atalanta e Fiorentina

Oggi termina la tre giorni delle coppe europee.

Oggi termina la tre giorni delle coppe europee. In campo le utlime tre italiane: Roma e Atalanta in Europa League contro Sferiff e Rakow, Fiorentina in Conference League in trasferta contro il Genk. Di seguito la programmazione completa odierna.

17.00 Damak-Al Hilal (Saudi Pro League) - SPORTITALIA

18.30 Benevento-Taranto (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 255)

18.30 Messina-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Brindisi-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

18.30 Sorrento-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

18.30 Latina-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

18.45 Zona Europa - DAZN

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251)

18.45 Sheriff-Roma (Europa League) - DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

18.45 Genk-Fiorentina (Conference League) - DAZN, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253)

18.45 LASK-Liverpool (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

18.45 Bayer Leverkusen-Hacken (Europa League) - DAZN

18.45 Qarabag-Molde (Europa League) - DAZN

18.45 Panathinaikos-Villarreal (Europa League) - DAZN

18.45 Rennes-Maccabi Haifa (Europa League) - DAZN

18.45 Servette-Slavia Praga (Europa League) - DAZN

18.45 Union SG-Tolosa (Europa League) - DAZN

20.00 Al Ittihad-Al Fateh (Saudi Pro League) - SOLOCALCIO

20.45 Foggia-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Crotone-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 256)

21.00 Zona Europa - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251)

21.00 Atalanta-Rakow (Europa League) - TV8, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Brighton-AEK (Europa League) - DAZN, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253)

21.00 West Ham-Backa Topola (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Olympiacos-Friburgo (Europa League) - DAZN

21.00 Ajax-Marsiglia (Europa League) - DAZN

21.00 Sturm Graz-Sporting (Europa League) - DAZN

21.00 Sparta Praga-Aris Limassol (Europa League) - DAZN

21.00 Rangers-Betis (Europa League) - DAZN

21.00 Bruges-Besiktas (Conference League) - DAZN