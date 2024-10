Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: non solo Nations League, ma anche Serie C

Con la sosta per le nazionali, scende in campo solo la Serie C: un ricco sabato di calcio, con 10 gare in programma fra le 15.00 e le 17.30. In campo anche la Serie A femminile e ovviamente le sfide di Nations League.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, Sabato 12 ottobre

15.00 Lituania-Kosovo (Nations League) - UEFA TV

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO

15.00 Giugliano-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Alcione-Triestina (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Monopoli-Crotone (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Pontedera-Torres (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Virtus Verona-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT

15.00 Sassuolo-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN, DAZN 1

17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO

17.30 Giana Erminio-Padova (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

17.30 Catania-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Perugia-Entella (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Pro Patria-Lecco (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Albinoleffe-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Croazia-Scozia (Nations League) - UEFA TV

18.00 Bulgaria-Lussemburgo (Nations League) - UEFA TV

18.00 Como-Inter (Serie A femminile) - DAZN

20.45 Polonia-Portogallo (Nations League) - UEFA TV

20.45 Serbia-Svizzera (Nations League) - UEFA TV

20.45 Spagna-Danimarca (Nations League) - UEFA TV

20.45 Cipro-Romania (Nations League) - UEFA TV

20.45 Bielorussia-Irlanda del Nord (Nations League) - UEFA TV