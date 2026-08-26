Ultim'ora Guiu, il Napoli avanza! Sky: perché la scelta è ricaduta sullo spagnolo

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Il Napoli vuole regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante e nelle ultime ore sta accelerando per Marc Guiu, punta centrale spagnola del Chelsea. È lui il colpo finale per l'attacco in questa sessione estiva di calciomercato, con il club azzurro che sta avanzando e mantenendo sempre vivi i contatti con gli inglesi. La scelta è ricaduta su di lui per vari motivi, raccontati da Sky Sport.

Guiu al Napoli: perché è l'affare giusto

Guiu rappresenta un'opportunità di mercato perfetta per diverse ragioni. Il giocatore cerca maggiore spazio e continuità per mettersi in mostra, e il Napoli rappresenta per lui una vetrina ideale in cui potersi rilanciare con più minutaggio rispetto a quanto trovato finora a Londra. A giocare nettamente a favore degli azzurri è anche l'età dell'attaccante spagnolo. Essendo un classe 2006, Guiu può entrare in lista come under secondo i regolamenti della Serie A, senza quindi andare a occupare uno slot prezioso (già tutti occupati). Un dettaglio non da poco per il Napoli, che potrebbe così rinforzare l'attacco senza intaccare gli equilibri numerici.