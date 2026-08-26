Ufficiale Badiashile verso il Como: intero allenamento in gruppo! Il report da Castel Volturno

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Benoit Badiashile per la prima volta ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Dovrebbe dunque essere abile e arruolabile per il match di domenica.

A quattro giorni dalla partita contro il Como, il Napoli ha svolto il suo secondo allenamento settimanale. Dopo la ripresa di ieri, oggi è proseguito il lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri. La buona notizia riguarda il neoacquisto Benoit Badiashile: per la prima volta ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Dovrebbe dunque essere abile e arruolabile per il match di domenica. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro.

Castel Volturno, il report: Badiashile in gruppo

Questa la nota ufficiale: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Como, domenica alle 18:30 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, effettuando lavoro di forza in palestra e successivamente esercitazione tecnico-tattica. Badiashile ha svolto l'intera sessione in gruppo".