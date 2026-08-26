Podcast Calciomercato Napoli, Bucchioni non ha dubbi: "Un altro colpo ci sarà!"

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Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato a Radio Tutto Napoli di varie tematiche di casa Napoli, non soltanto di calciomercato.

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Champions League? Deve essere un obiettivo assoluto. Non dico vincerla, ma fare il meglio possibile e andare avanti, perché quello è il vero campionato che ti porta soldi, prestigio e fa crescere il brand. Il Napoli deve essere dentro questo meccanismo. L'anno scorso è andata male, ma la squadra è più o meno quella ed è forte e competitiva anche a livello europeo. Ha cambiato allenatore e Allegri ha giocato due finali di Champions: è uno che in Europa sa starci. L'obiettivo deve essere superare la prima fase e poi vedere cosa succede".

Quanto conterà il sorteggio?

"La fortuna è una componente importante, ma una squadra forte come il Napoli può trovare energie anche quando affronta avversarie sulla carta superiori. Non bisogna abbattersi. Il Manchester United, per esempio, è una squadra forte, ma secondo me oggi può essere battuto dal Napoli. Questa Champions è diventata un grande campionato e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Bisogna affrontare ogni partita con concentrazione e determinazione".

Allegri deve essere accontentato sul mercato? Gabriel Jesus può essere il colpo giusto?

"Qualcosa secondo me il Napoli farà da qui alla fine del mercato. Allegri sapeva di non poter chiedere tantissimo ed è stato preso anche per rivitalizzare e ridare energia a una rosa importante. Ci sono ancora cinque o sei giocatori in uscita e queste operazioni daranno risorse a Manna. Gabriel Jesus lo prenderemmo tutti: ha esperienza e qualità, può fare il centravanti ma anche l'uomo di raccordo. Ho la sensazione che il giocatore stia aspettando proprio il Napoli e credo che alla fine l'operazione possa anche essere fatta".

Serve prima una cessione in attacco?

"Credo che alla fine uno tra Lucca e Lang possa uscire, anche se hanno ruoli differenti, e a quel punto il Napoli potrebbe fare un'entrata. Mi sembra che ormai la squadra sia abbastanza a posto negli altri reparti: è arrivato il difensore centrale, c'è l'alternativa a Di Lorenzo. Serve un attaccante di livello che possa portare gol e far crescere tecnicamente tutto il reparto. Credo che qualcosa succederà in questi ultimi giorni".

Allegri ha paragonato Hojlund a Moise Kean. Tu chi sceglieresti?

"Se mi chiedessero chi voglio tra Hojlund e Kean, prenderei Hojlund tutta la vita. È un grandissimo professionista e ha qualità differenti. Kean ha una fisicità diversa e, se fosse stato sempre completamente concentrato sul calcio e sul migliorarsi giorno dopo giorno, sarebbe potuto diventare un fenomeno. Ha esordito giovanissimo e poi si è un po' perso. Hojlund, secondo me, è più funzionale e più efficace".