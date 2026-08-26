Allegri: "Occhio a 8 squadre per lo Scudetto! Champions? Ecco l'obiettivo. Su Hojlund..."

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"Sarà un'annata bella e impegnativa, dovremo essere bravi a stare dentro in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il centenario capita una volta sola e quindi avremo la responsabilità di fare un'ottima stagione". Parla così Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, in esclusiva a Sportmediaset dopo l'esordio vincente in campionato contro il Genoa.

"Peccato per Buongiorno che starà fuori sino a gennaio - continua Allegri -, comunque ho Marin e Rrahmani, Beukema è indietro ma recupererà la forma migliore (così come Badiashile, ndr), all'occorrenza ho anche Olivera. Sono fiducioso". Sulla corsa scudetto, Allegri ha invece sottolineato: "L'Inter è la favorita poiché detiene il trofeo ma ci saranno almeno otto squadre da tenere d'occhio. Oltre ai nerazzurri e noi, anche Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta. In Champions League invece va passato il girone unico e poi arrivare ai playoff o agli ottavi al meglio".

Chiusura su Hojlund: "È un attaccante di grande fisicità, ci mette impegno ed è volenteroso ma deve migliorare il numero di gol in stagione. Può farlo visto che ne ha tutte le potenzialità".