Radio TN Mercato deludente? Gaito: "Era chiaro già da gennaio. Ma Guiu forse senza cessioni..."

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Il mercato del Napoli fatica a sbloccarsi e per il colpo in attacco c'è bisogno di un'uscita, a meno che non si chiuda per il giovane Marc Guiu del Chelsea che è under almeno per la lista Serie A. Di questo e non solo ha parlato il direttore di Tuttonapoli, Antonio Gaito, nel corso della nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra.

Qual è la strategia del Napoli in questi ultimi giorni?

"Non cambierà molto. La strategia è la stessa delle scorse settimane. Il Napoli vuole prima vendere, ed in questo senso erano vere e non strategiche le dichiarazioni di ADL e Manna dei mesi scorsi anche per motivazioni di lista ed economiche per il costo del lavoro allargato e dell'indice anche del 70% costi/ricavi. Una problematica che raccontiamo da mesi, forse già da gennaio quando anticipammo che con i riscatti da fare ed il monte stipendio alzato notevolmente bisognava prima rientrare. Il club resta fermo sull'obbligo di riscatto per Lucca e Lang per mettere dentro un altro attaccante, da capire se il 2006 Marc Guiu invece può arrivare in ogni caso a fine mercato anche senza cessioni di altri elementi considersando che è Under e almeno nella lista Serie A puoi inserirlo. Su Lucca non c'è grande movimento, quindi credo ormai si vada verso la permanenza, per Lang resta il Galatasaray che però ha come priorità Leao ed altri nomi, salvo qualcosa in extremis dall'Italia, ma non credo. Ogni tanto qualcuno annuncia qualcosa, un'accelerata, ma molte operazioni vanno avanti da settimane senza sbocchi. Ad esempio Musso-Milinkovic, Allegri ha scelto Meret come titolare, la necessità forse è anche di Milinkovic di partire, ma all'Atletico di certo non farebbe il titolare, forse preferisce fare il 12esimo lì anziché a Napoli, ma comunque Musso va per i 33 anni e non è facile ottenere un conguaglio, parliamo poi di un portiere che pochi mesi fa hai pagato 22mln. E qui torniamo agli errori dello scorso mercato su indicazioni di Conte, ma inutile tornarci".

Calciomercato deludente senza attaccante?

"Ce lo aspettavamo, come dicevo. Alla fine raccontiamo di un mercato in cui hai preso un difensore in prestito per 3mln, a causa dell'emergenza tra Buongiorno, Beukema e Marianucci che s'è aggiunto, e poi un under Favasuli dal Catanzaro per 1mln più l'obbligo. La situazione è chiara, devi far partire dei giocatori, ma quei giocatori li vogliono solo in prestito con diritto. Nessuno mette i soldini ad oggi per giocatori che tra l'altro tu hai già bruciato, mandandoli in prestito a gennaio pochi mesi dopo il loro arrivo. E queste cose sul mercato le paghi poi a seguire. Ma anche senza problemi di lista e di indici Uefa ecc, il Napoli non credo sia in ogni caso intenzionato a fare un altro rosso di bilancio dopo i due con Conte. Parliamo di -40 e -30 nell'ultimo secondo gli esperti, le riserve a bilancio le hai già ridotte e negli anni delle strutture, come li ha definiti il presidente, credo ci sia la volontà di incrementarle, magai con qualche turno in Champions, non di aggiungere altre perdite. Da qui anche quest'estate".

In attacco niente Gabriel Jesus, quindi.

"E' difficile per i motivi che abbiamo detto, anche se fino all'ultimo giorno non escludiamo nulla. Qui serve senza dubbio una partenza, da capire invece se per Guiu, che ha uno status diverso, e forse inizialmente sarebbe dietro anche Lucca, il Chelsea apre ad una formula diversa o in ogni caso il Napoli può prenderlo anche cedendo solo i fuori-lista. Se per Gabriel Jesus parliamo di un attaccante per dividersi le gare con Hojlund, giocare anche insieme in alcune gare o nei finali, per Guiu parliamo di un giovane che deve inserirsi, ripeto inizialmente dietro anche Lucca e con Hojlund che giocherebbe gran parte delle partite anche se Allegri è uno che ruota, l'abbiamo già visto rispetto al predecessore fare tutti i cambi ed anche molto anticipati, tutti si sentono coinvolti, quindi meriterebbe un altro rinforzo in attacco".