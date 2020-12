Cambio tra i pali, Meret in panchina dopo tre partite di fila da titolare

Ed ecco il cambio tra i pali, come molti aspettavano. David Ospina scenderà in campo dal primo minuto nella sfida di stasera contro l'AZ Alkmaar. Un cambio che vede tornare in panchina Alex Meret: dopo tre partite consecutive da titolare (a causa dell'infortunio di Ospina patito in nazionale), l'ex Spal cede il posto al colombiano che partirà dall'inizio.