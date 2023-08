Campagna abbonamenti, SSCNapoli: mancano 36 ore, ecco gli ultimi posti disponibili

La SSC Napoli desidera ricordare - con una nota sul proprio sito web - a tutti i tifosi che mancano solo 36 ore alla chiusura della Campagna Abbonamenti

La SSC Napoli desidera ricordare - con una nota sul proprio sito web - a tutti i tifosi che mancano solo 36 ore alla chiusura della Campagna Abbonamenti 2023/24. Oltre 22.000 azzurri hanno scelto di abbonarsi, circa il 75% di loro ha sottoscritto la tipologia FULL.

Sono ancora disponibili alcune centinaia di posti nei settori di Distinti Inferiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, dove poter sfruttare le varie agevolazioni per Under-14, Under-30 e Over-65. Più alta, invece, la disponibilità nelle Curve Inferiori, dove c’è la possibilità di acquistare biglietti a tariffe ridotte per Under-14 e Under-30. Puoi ancora assicurarti un posto al Maradona per l’intera stagione sportiva 2023/24. C'è tempo fino alle 23.59 di domani 18 agosto!

Ci vediamo al Maradona! Forza Napoli Sempre!