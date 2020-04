Campania, De Luca: "Sopralluogo al cantiere dell’ospedale modulare di Caserta"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato un messaggio su Facebook in merito al cantiere dell'Ospedale modulare di Caserta: "Sopralluogo al cantiere dell’ospedale modulare di Caserta: un intervento di grandissimo valore. Stiamo rispettando alla lettera di tempi di realizzazione. Un altro dei miracoli amministrativi che abbiamo fatto in Campania. Sono 24 i posti letto di terapia intensiva su 120 complessivi fra Caserta, Napoli (Ospedale del Mare) e il Ruggi a Salerno. Nel corso di queste due settimane abbiamo avuto un accesso ridotto alle terapie intensive. Grazie a Dio, c’è un’aggressività minore del virus. Ma è del tutto evidente che questi nuovi posti letto ci servono per separare l’attività ospedaliera normale dall’attività di cura dei pazienti COVID, quindi è essenziale questa realizzazione. Non sarà demolita dopo due mesi, ma rimarrà come struttura di affiancamento all’ospedale".