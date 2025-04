Ufficiale Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria: il comunicato

Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della Dinamo Zagabria: il club croato ha deciso di esonerare l'ex difensore dopo poco più di tre mesi dal suo arrivo. Questa la nota ufficiale del club.

"Da mercoledì l'allenatore italiano Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della prima squadra della Dinamo. Vogliamo ringraziare di cuore il coach Cannavaro per il suo straordinario impegno, la sua dedizione e la sua cordialità. Gi auguriamo tutto il meglio per il suo futuro percorso sportivo e di vita. Per il resto della stagione la squadra sarà temporaneamente guidata dall'attuale vice allenatore Sandro Perkovic".