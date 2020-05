Caos a luci rosse per Lavezzi: ricattato con audio e video, il Pocho sporge denuncia

L'ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi è finito alla ribalta dei riflettori non per una giocata, ma per aver subito un tentativo di estorsione a sfondo sessuale. A riportare la notizia è il quotidiano argentino "El Clarin" che afferma che il Pocho ha denunciato di aver ricevuto estorsioni a luci rosse assieme alla sua nuova compagna, la brasiliana Natalia Borges e che per ogni materiale è stata chiesta una somma di 5 mila dollari.

LE MINACCE - Il Pocho a iniziato a subire minacce via Instagram da due account, denunciando immediatamente il tentativo di estorsione. Le fonti vicine al caso avrebbero confessato che queste persone dicono a Lavezzi che hanno i loro video e le loro conversazioni e gli danno dettagli sul contenuto, ecco perché è tutto molto credibile.

2 DENUNCE - Lavezzi e Natalia si sono immediatamente rivolti all'avvocato e hanno iniziato le consultazioni giudiziarie, che si sono concluse con due denunce nell'ufficio del procuratore della criminalità informatica a Buenos Aires .I crimini sotto inchiesta sono estorsione e diffusioni d'immagini private