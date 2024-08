Caos Chelsea, Maresca si difende: “Non è vero! Ne abbiamo 42, ma io ne alleno 21”

L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, difende il suo lavoro e le sue scelte. Nonostante i Blues abbiano sotto contratto oltre 40 giocatori, Maresca dice di "allenarne solo 21 e non 42". Il tecnico della squadra inglese dunque è poco interessato a quello che succede all'esterno del suo spogliatoio che, dunque, parole sue, è composto solo dai giocatori necessari per le partite.

“Gli altri 15-20 giocatori si allenano separatamente. Io non li vedo. Non è un disastro come sembra da fuori. Assolutamente no. Contratti lunghi? Possono anche avere un contratto di 20 anni, non è questo il punto. Non mi interessa" le parole di Maresca nell'ultima conferenza stampa sui tantissimi esuberi. Tra questi Lukaku nel mirino del Napoli e da oggi s'è aggiunto anche Sterling.