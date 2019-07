Caos Copa America, Brasile accusato di sabotaggio da parte del Perù

Continuano le polemiche in Copa America dopo Brasile-Argentina, per via di alcune decisioni arbitrali che non sono piaciute all'albiceleste. Il quotidiano peruviano Libero ha accusato l'organizzazione di sabotare la preparazione della compagine peruviana in vista della finale di domani. A quanto pare i giocatori del Perù sono stati costretti a condividere il campo di allenamento delle giovanili della Fluminense, dove non ci sono sale dedicate alle immagini video e per il recupero fisico. Al momento fonti vicine alla Conmebol hanno dichiarato che non ci sono stati reclami formali da parte della Federazione del Perù, ma sicuramente l'aria inizia a farsi tesa prima della finale.