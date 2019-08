Caos Real, Bale vuole denunciare il club: tensione alta dopo il 'no' al Psg

Gareth Bale vuole denunciare il Real Madrid. Come riporta Sport, dopo il secco "no" di Luka Modric, anche l'esterno gallese si sarebbe rifiutato di entrare nell'operazione Neymar col Paris Saint-Germain, arrivando addirittura a minacciare i blancos per il trattamento poco rispettoso ricevuto in queste settimane. Un problema in più nella corsa merengue al talento brasiliano, sempre più vicino così al clamoroso ritorno al Barcellona.