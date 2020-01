Capodanno, a Napoli bollettino di guerra: 48 feriti. 19enne colpita da proiettile vagante

Bilancio da bottino di guerra a Napoli. Sono 48 i feriti tra Napoli e provincia registrati nella notte di San Silvestro, tra questi - informa il quotidiano Il Roma nella versione on line - anche tre minorenni. Il dato complessivo è purtroppo in aumento rispetto a quello di Capodanno 2019, quando i feriti tra il capoluogo e l'area metropolitana furono 37. Nel dettaglio, sono 22 i feriti a Napoli città e 26 in provincia. In due casi le ferite sono state causate da una pistola lanciarazzi: "Tra i primi a giungere negli ospedali di Napoli e provincia dopo la mezzanotte un uomo del rione Traiano, colpito alla palpebra da un frammento di sasso fatto esplodere da un petardo, ritenuto guaribile in due giorni dai medici dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Si è recato invece all'ospedale di Pozzuoli un 65enne che ha subito una lieve lacerazione alla mano sinistra, per lui 10 giorni di prognosi, mentre un 67enne di Bacoli ha riportato un'escoriazione al viso nella propria abitazione, guarirà in 7 giorni. Una 43enne di Giugliano in Campania ha invece riportato una ferita al dorso della mano destra, anche per lei 7 giorni di prognosi. Ad Ercolano alcune piante di un giardino hanno preso fuoco a causa di un petardo".

Sono tre invece i feriti in provincia di Caserta. Il caso più grave riguarda una 19enne, colpita da un proiettile vagante all'addemo, e ricoverata in ospedale ad Aversa. Non è fortunatamente in pericolo di vita.