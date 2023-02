Caso arbitri-Barça, comunicato dei club spagnoli e solo il Real (alleato in Superlega) dice no

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato oggi in una conferenza stampa convocata presso lo Spotify Camp Nou per chiarire la sua posizione in merito al "caso Negreira", dopo i comunicati di Espanyol e Siviglia e le parole di Javier Tebas, che ne ha sollecitato le dimissioni nel caso in cui non avesse offerto le dovute risposte. Relevo, intanto, svela un retroscena relativo alla riunione di Lega tenutasi ieri, in cui Miguel Ángel Gil, CEO dell'Atlético Madrid, ha convinto gran parte dei altri club del massimo campionato e della seconda divisione a rilasciare una dichiarazione congiunta per far luce sulla vicenda. Un'idea bocciata dal Real Madrid, che ha preferito ascoltare la proposta di Mateu Alemany: il Barcellona ha garantito che presenterà presto una relazione per spiegare la situazione.