Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la sfida a distanza tra Inter e Napoli

In questa domenica 11 maggio prosegue la 36ª giornata di Serie A. Si parte alle 12.30 con il lunch match tra Udinese e Monza, alle 15 la sfida salvezza tra Verona e Lecce. Dalle 18 va in scena la sfida e distanza tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che sfidano il Torino fuori casa, alle 20.45 gli azzurri ospitano il Genoa. Si gioca anche per i playoff di Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali tra cui spicca il super classico tra Barcellona e Real Madrid. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 11 MAGGIO

11.00 Torino-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Udinese-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Como-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

12.30 Sassuolo-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Newcastle-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

13.00 Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Rangers-Aberdeen (Scottish Premiership) - MOLA

14.00 Leganes-Espanyol (Liga) - DAZN

14.30 Feyenoord-PSV (Eredivisie) - MOLA

15.00 Verona-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Genoa-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.15 Nottingham Forest-Leicester (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.15 Manchester United-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.15 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Gorica-Hajduk (Campionato croato) - MOLA

16.15 Barcellona-Real Madrid (Liga) - DAZN

16.45 Ajax-NEC (Eredivisie) - MOLA

16.45 AZ-Groningen (Eredivisie) - MOLA

17.30 Liverpool-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Eintracht Francoforte-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00 Torino-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Athletic Bilbao-Alaves (Liga) - DAZN

19.00 Panathinaikos-Olympiacos (Campionato greco) - MOLA

19.00 PAOK-AEK (Campionato greco) - MOLA

20.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.00 Catania-Pescara (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Crotone-Feralpisalò (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Atalanta U23-Torres (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Giana Erminio-Monopoli (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Vis Pesaro-Rimini (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.00 Al Ittihad-Al Fayha (Saudi League) - SPORTITALIA

20.30 Independiente-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

20.45 Napoli-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Betis-Osasuna (Liga) - DAZN

21.30 Boavista-Porto (Campionato portoghese) - DAZN