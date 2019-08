Caso Icardi, Wanda raccoglie pareri legali e chiede il reintegro dell'argentino

Mauro Icardi e l'Inter sono separati in casa e come riporta il Corriere dello Sport l'argentino soffre molto questa situazione, soprattutto perché non ha mai giocato una partitella in questo precampionato e vorrebbe essere trattato diversamente. In tutto questo molti legali, esperti di diritto sportivo e non, hanno offerto la loro consulenza a Maurito e Wanda Nara che hanno raccolto pareri e preparano un eventuale battaglia legale, anche se per il momento questa ipotesi non è così calda.

Il reintegro - In questo momento non converrebbe a nessuno andare alla rottura, visto che le trattative di mercato ci sono, ma la moglie-agente dell'argentino potrebbe chiedere all'Inter di riportare Icardi ad allenarsi completamente insieme ai compagni.