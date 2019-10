Caso in Belgio: saluto militare del Turkse FC, da bambini di 9 anni!

La Federcalcio belga ha avviato un'indagine sulla società Turkse FC. Il Turkis Football Club Beringen è una società dilettantistica che ha sede in Belgio fondata nel 1969 da espatriati turchi. A far discutere una foto che ritrae una formazione giovanile del club, con bambini di 9 anni, che hanno eseguito il discusso saluto militare, chiaro riferimento ai soldati turchi che combattono al confine turco-suriano. Forti le reazioni e discussioni in Belgio che hanno coinvolto anche il ministro fiammingo dello sport, con scene simili che stanno sviluppandosi anche in altre società con radici turche.

Turkse FC begrijpt niets van heisa over 'militaire groet' jeugdspelertjes https://t.co/pmomaAufoV pic.twitter.com/HGhX1Wij67 — TV Limburg BE (@TVLbe) October 16, 2019