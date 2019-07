Caso Neymar, il brasiliano punta i piedi con Leonardo: "Voglio andarmene!"

Il caso Neymar continua a monopolizzare l'attenzione in questa sessione di mercato. Il giocatore brasiliano è tornato ad allenarsi con il Paris Saint-Germain dopo le polemiche tra la società parigina e il Barcellona, ma secondo quanto riportato da Sport ha già espresso la sua volontà a Leonardo. Durante la riunione con la dirigenza, il brasiliano ha confermato: "Voglio andarmente". Una situazione insostenibile per tutti, ma vista la complessità dell'operazione ci vorrà del tempo per poter imbastire una trattativa.