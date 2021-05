Cavani ancora a segno contro la Roma: 12esimo gol ai giallorossi per il Matador

Il Manchester United è in vantaggio contro la Roma con il gol di Cavani. Palla in verticale di Bruno Fernandes che taglia in due la difesa della Roma, messa malissimo: posizione al limite di Cavani, in linea con Ibanez. Entrato in area l'uruguaiano fredda Mirante con un violento destro. Dodisesimo gol in carriera alla Roma per l'ex attaccante del Napoli.